Simon frygtede at miste jobbet i Billund Lufthavn - nu venter han blot på én ting

- For et år siden troede jeg, at corona bare var en forkølelse. Nu har jeg mere respekt for den og bliver testet en gang om ugen. Det er især vigtigt, fordi Heidi arbejder i ældreplejen, siger han.



Håb for fremtiden

Simon håber, at coronapasset snart bliver udrullet i Danmark, da det vil åbne for mere flytrafik.

- Jeg synes, at vi skal have coronapas i Danmark. Det burde ikke tage så lang tid. Vi har køretøjer, som kører rundt på Mars, så det kan ikke være så svært at lave et coronapas, siger han.