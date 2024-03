Her er hemmeligheden bag Danmarks bedste grillpølse

Børn er de bedste dommere

Hos Slagter Christiansen er alt hjemmelavet på egne opskrifter. Den nu prisbelønnede grillpølse blev allerede solgt i forretningen sidste sommer. Året før fik Henrik ideen til den, henover vinteren blev den udviklet og finpudset, og i sommer var folk så vilde med den, at de valgte at sende den til konkurrencen.

- Det, vi laver, skal ikke være det samme som andre steder. Vi kan godt li’ at sætte vores eget præg på det, og så er det jo ekstra fedt, når man får et klap på skulderen for det, siger Henrik Christiansen, der har et helt bestemt smagspanel, som han altid lytter til.

- De bedste smagsdommere er børn. Hvis børn kan li’ det, så sælger det, griner han.

Hvis man vil have fat i Danmarks bedste grillpølse, skal den købes i forretningen på Fanø, men man kan også sende en mail og spørge, om det er muligt at få tilsendt en omgang til privatadressen.