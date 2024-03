Snart kommer plastik og affald fra havet på museum

17 værker lavet af efterladenskaber fra havet skal nemlig udstilles på Fanø Kunstmuseum.

Det sker for at sætte fokus på de mange tons plastik, som driver rundt ude i verdenshavene.

- Da jeg flyttede til Fanø, blev jeg klar over, hvor meget plastik der ligger og flyder på strandene. Jeg synes, at vi er på vej til at ødelægge naturen, og derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på problemet. At lave kunst ud af affald er så min måde at gøre det på, siger Annemette Beck, der er skaberen af værkerne.



Becks værker består af vægtæpper, collager og installationer, og her er hvert stykke affald nøje udvalgt. I løbet af to og et halvt år har hun samlet affald ind, som er skyllet op på Fanøs strande.

Udstillingen kommer til at gå under navnet ‘Kunst - for havet’, og den kan ses frem til slutningen af oktober på kunstmuseet på vadehavsøen.

I samme periode bliver 12 øvrige kunstværker udstillet på Vadehavscenteret.