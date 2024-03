Tidligere luksusdesigner samler affald fra stranden til særligt formål

Titlen på kunstudstillingen kommer til at hedde ‘Kunst - for havet’, og hvis alt går efter Annemette Becks hoved, er det en titel, som mennesker uden for landets grænser også kommer til at kende.

- Jeg har planer om at skulle beskæftige mig med det her projekt resten af mit liv. Jeg er meget grebet af det, og jeg vil gerne udstille min kunst i andre lande, for jeg synes, at der er et godt budskab bag det, siger hun.