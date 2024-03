Ecco bryder to års tavshed

ECCO: I forsøget på at ramme ECCO skal man ikke gå efter vores medarbejdere

Danmark er nu tilsluttet 13 EU sanktionspakker i forhold til Rusland. Det er retsgrundlaget. ECCO har altid overholdt gældende dansk lovgivning. Det gør vi også fremadrettet.

Samtidig er ECCO også en virksomhed med en stærk ansvarsfølelse i forhold til vores medarbejdere. Det har vi flere gange vist. Dette ansvar føler vi stadig.

Da den ulykkelige krig startede i Ukraine, befandt ECCO sig i et moralsk dilemma - skulle vi forlade Rusland eller blive? Vi valgte at blive og meldte det klart og ærligt ud i marts 2022.

Det var og er en svær beslutning, som har givet kritik. Det må vi acceptere og leve med. Det har vi gjort - indtil nu. Men i slutningen af februar nåede kritikken af ECCO et uacceptabelt niveau, da et dansk folketingsmedlem angreb ECCOs medarbejdere direkte med en grov, ubehagelig og ukorrekt beskyldning, som ikke mindst i Sønderjylland har en særlig klang. Vi kan ikke acceptere, at vores medarbejdere skal angribes på denne måde.

Vi finder det derfor nødvendigt igen at uddybe begrundelsen for at blive i Rusland.

Da vi ved krigens udbrud analyserede situationen, stod det hurtigt klart, at en nedlukning i Rusland især ville ramme ECCOs medarbejdere verden over. I Rusland alene arbejdede 1.800 ansatte, som ville miste deres job. Men konsekvenserne ville være langt større, fordi ECCO som en af de få i industrien driver hele værdikæden fra råhuder til forbruger. ECCO producerer ikke i Rusland, men hvis ECCO mistede salget af sko i det russiske marked, der historisk har været et af ECCOs største, ville det være nødvendigt at reducere arbejdsstyrken uden for Rusland: på vores garverier, skofabrikker, distributionscentre, regionale kontorer og ikke mindst i ECCOs hovedsæde i Danmark. Der ville være tale om mange tusinde jobs verden over, som vi også oplyste i vores oprindelige udmelding om at fortsætte i Rusland. I alt kunne det blive nødvendigt at afskedige op mod 5.000 ansatte. Vi nåede frem til den beslutning, at vi måtte sikre arbejdspladserne til vores mangeårige loyale medarbejdere fremfor at drive udenrigspolitik.

Det har mange været uenige i, men de har heller ikke stået overfor at skulle afskedige så mange tusinde medarbejdere. Hvordan forklarer man de mange ECCO medarbejdere verden over, hvoraf mange har været ansat i 20 eller 30 år, at de vil miste deres job. Tryghed i ansættelse og gode arbejdsvilkår har altid været i centrum hos ECCO og lever op til et af de vigtigste ESG mål.

Ved vores analyse fandt vi det også vigtigt, at ved at fortsætte ville indtægter gå til Danmark og blive beskattet der. Hvis vi forlod det russiske marked, ville russiske, kinesiske, tyrkiske eller europæiske selskaber overtage vores aktiviteter og indtægter blive beskattet i Rusland. Mange andre vinkler var inddraget - hvordan kunne vi f.eks. beskytte vores intellektuelle rettigheder, eller hvordan kunne vi undgå kopiproduktion af vores sko - men slutresultatet var altid det samme: vi måtte lade hensynet til vores medarbejdere komme først.

Vi sagde dengang, at vi ikke ville udnytte situationen til at ekspandere yderligere i Rusland og åbne flere butikker. Den linie følger vi fortsat.

Bredebro, den 13. marts 2024

Bestyrelse og Direktion