Ecco er i stormvejr for at være i Rusland, men det er flere andre danske virksomheder også

Heller ikke Ecco har svaret på TV 2s henvendelse.

I alt holder skogiganten 250 butikker åbne i Rusland, og de beskæftiger cirka 2000 medarbejdere.

Det har fået et stigende antal forhandlere til at stoppe med at sælge Ecco-sko – senest stormagasinkæden Magasin og sportskæden Sport24.

I et interview med Finans fortæller skogigantens administrerende direktør, Panos Mytaros, at de har valgt at blive i Rusland af hensyn til deres medarbejdere, og fordi de forudser, at deres butikker kan blive nationaliseret, hvis de trækker sig.