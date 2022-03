Ekspert i krisekommunikation: - Ecco er nødt til at forstå, at verden er en anden

Skovirksomheden fra Bredebro har nemlig meldt ud, at virksomheden ikke vil lukke sine 250 russiske butikker.

Ecco begrunder det med den økonomiske sikkerhed for de 1.840 ansatte, som de ikke vil lade i stikken, som Ecco har sagt til Jyllands-Posten.

- Ecco er nødt til at forstå, at verden er en anden efter 24. februar. De prøver at gøre det til et principspørgsmål om ikke at svigte de ansatte. Men det står over for et endnu større princip om en fredeligere verden, lyder det fra Anders Krarup.