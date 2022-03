Søren organiserer shitstorme mod virksomheder: - De skal hjælpes med at træffe det rigtige valg

- Jeg har ikke had mod Ecco. Det handler det slet ikke om. Jeg har et dybtfølt ønske om at udvise anstændighed og moral i en dybt tragisk situation.



Han siger også, at han researcher meget på virksomheder, før han sætter dem på gruppens blacklist.

TV SYD ville gerne have spurgt Ecco, hvad de mener om, at der oprettes Facebook-grupper, hvis mål er at lægge pres på dem.

De har sendt TV SYD et skriftligt svar:

- Lad os gøre det helt klart - vi fordømmer krigen i Ukraine. Uden forbehold. Hvad der sker, er uacceptabelt og bombning af civile afskyeligt. Vi søger at leve op til vores værdier ved at tilbyde jobs til ukrainske flygtninge og økonomisk støtte. ECCO har efter mange overvejelser besluttet sig for nærværende at blive i Rusland. Det væsentligste formål er at sikre vore russiske medarbejderes tilværelse. De har ikke ønsket sig krigen, og mange ønsker den slut, som også vi gør det. Hvis vi forlod Rusland, ville det være ensbetydende med, at vores medarbejdere og deres familier, over 5000 mennesker, ville befinde sig på gaden. Det ville også medføre mange job-tab i ECCO Danmark og globalt.

Hvorfor betaler I ikke blot løn til de russiske ansatte og sender dem hjem?



- Den russiske regering har meddelt, at indstiller man sit virke, vil ens virksomhed blive nationaliseret - og så vil jobbene være tabt for evigt. Det er derfor ikke en løsning, skriver Ecco.