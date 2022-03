Danfoss-formand siger nej tak til russisk orden

Jørgen Mads Clausen fik ellers i december at vide, at han var tildelt ordenen som en anerkendelse af hans arbejde for at styrke samarbejdet mellem Rusland og Danmark.

Dengang gav han udtryk for, at han var glad for at være udpeget til den særlige hæder. Men efter Ruslands invasion af Ukraine har tingene ændret sig.

Ifølge Ekstra Bladet har han over for ambassadøren fordømt krigen i Ukraine og givet udtryk for, at han håber på fred.

I mandags meddelte Danfoss, at man har fundet Jørgen Mads Clausens afløser som bestyrelsesformand for Danfoss.