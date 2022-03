Milliardvirksomheden Danfoss får ny formand

Efter 13 år for bordenden i bestyrelseslokalet træder Jørgen Mads Clausen på fredag tilbage som bestyrelsesformand for Danfoss, der er en af Danmarks største industrivirksomheder.

Den nye formand for Danfoss bliver sandsynligvis den jyske industrimand Jens Bjerg Sørensen. Han mangler kun at blive godkendt på koncernens generalforsamling, der afholdes ved hovedsædet i Nordborg på Als fredag.

Det skriver Avisen Danmark.

Mr. Danfoss, som Jørgen Mads Clausen kalder sig, var administrerende direktør for Danfoss fra 1996 til 2008, og siden 2009 har han været bestyrelsesformand i virksomheden, der blev grundlagt af hans far Mads Clausen i 1933.

Jens Bjerg Sørensen er i dag næstformand i Danfoss’ bestyrelse og har siden 2000 været øverste chef i den børsnoteret virksomhedsgruppe Schouw & Co. i Aarhus.

Han har også andre tunge bestyrelsesposter blandt andet som formand for Salling Fondene, der ejer butikskæderne Bilka, Føtex og Netto.

- Jens har de rette kompetencer, erfaringer og forståelse for Danfoss og vores kultur. Han kan føre Danfoss sikkert videre sammen med resten af bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne, siger Jørgen Mads Clausen om sin afløser til Avisen Danmark.

Jens Bjerg Sørensen siger, at han er beæret over at blive nomineret som ny bestyrelsesformand:

- Danfoss har en imponerende historie. Det langsigtede fondsejerskab og familiens stærke værdisæt er en af hovedårsagerne til, at Danfoss i dag har afgørende indflydelse på, om verden lykkes med den grønne omstilling, siger Jens Bjerg Sørensen.

Jørgen Mads Clausens søn Mads Clausen bliver nyt bestyrelsesmedlem i Danfoss og fortsætter samtidig i bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond, som med 49 procent af aktierne er hovedaktionær i Danfoss-koncernen.

Danfoss er især kendt for sine termostater til varmeregulering, der sælges over det meste af kloden.

Virksomheden offentliggjorde i sidste måned et rekordregnskab med en omsætninger på mere end 56 milliarder kroner.