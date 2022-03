Borgmestre i opråb - vil have mulighed for at hjælpe ukrainske flygtninge med at søge opholdstilladelse

Efter den lange rejse under vanskelige forhold skal flygtninge fra syd- og sønderjyske kommuner til enten Aarhus eller Odense for at få optaget biometri, som er et billede og et fingeraftryk, der skal laves af ansøgeren, der søger om opholdstilladelse.

Det er alt for langt, mener 13 syd- og sønderjyske borgmestre.

Lokalcentre eller kommuner kan klare opgaven

Derfor foreslår de nu, at der enten oprettes flere lokale centre, eller at kommunerne selv får muligheden for at optage biometri for de ukrainske flygtninge. På den måde undgår de nytilkomne ukrainere at skulle rejse i mange timer for at søge om opholdstilladelse, skriver kommunerne i en pressemeddelelse.



Kommunerne løser i forvejen opgaven med at optage biometri i forbindelse med udstedelse af pas hos Borgerservice, og derfor har de allerede udstyret til at klare opgaven, mener borgmestrene.