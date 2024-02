Krigen sidder dybt i ukrainerne to år efter invasionen

Foran talerstolen står et skilt med skriften: Tak Danmark!

Ved siden af er der placeret et stort ur, der er malet i både danske og ukrainske farver. På det står ordene: Sammen er vi stærkere.

Og sammenholdet var at mærke på biblioteket i Kolding. Flere hundrede både danskere og ukrainere havde samlet sig for at vise deres støtte og markere toåret for krigen i Ukraine.