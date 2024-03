Peters ånd lever videre - uden ham havde strandene på Fanø set helt anderledes ud

Peter Michélsen havde været sømand i mange år og kunne godt genkende ting, der var smidt i havet fra forbipasserende skibe.

Han var også kendt for at have god fornemmelse for at finde dem, der havde smidt ting på 'den blå hylde', som nogle kalder det nærmest uendelige ocean.

En historie fortæller, hvordan han engang fandt en reklameballon fra et bilfirma i England, og så ringede han til firmaet og skældte ud over, at deres balloner lå på hans strand på Fanø.