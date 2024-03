Ren Strand Fanø bag ny kedelig rekord

Flere strande skal med

Det kaldes ´regenerativ turisme´. Et forholdsvis nyt begreb, der dækker over, at turismen ikke alene skal være bæredygtig. Den skal også give noget tilbage til naturen.

Et eksisterende eksempel er østerssafari i Vadehavet, hvor turisterne bidrager til at fjerne nogle af de invasive stillehavsøsters. En anden inspiration kommer fra Færøerne, hvor destinationerne uden for højsæsonen er "Closed for maintenance”. De turister, som besøger Færøerne i denne periode, skal hjælpe med f.eks. at indsamle affald eller vedligeholde stier.

Nu håber Kim Fischer, at den ide - og ideen bag Ren Strand Fanø - indføres i hele Nationalpark Vadehavet. Her er man i gang med under navnet VaBene at se på "udvikling af bæredygtig turisme". Vadehavet aktiverer besøgende til gavn for natur og miljø. Projektet flytter fokus fra, hvad naturen kan gøre for dig til, hvad du kan gøre for naturen, hedder det.

- Så kan vi også få de andre strande som på Skallingen, Rømø, Mandø og så videre med, siger Kim Fisher.

