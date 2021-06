Sommerhusbranchen jubler: Det bliver en fest

- Vi kan slet ikke få armene ned. Nu er vi der, hvor vi gerne vil være.

Sådan lyder det fra Hanne Thyssen, der er indehaver af Danibo, der udlejer omkring 700 feriehuse på Fanø.

Reaktionen kommer ovenpå de opdaterede rejsevejledninger, der nu gør det muligt for tyske turister at rejse ind i Danmark uden at skulle i karantæne.