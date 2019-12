Stop motoren efter ét minut - ellers vanker der en bøde

- Det er jo helt unødvendigt, at bilerne står med motoren tændt. Det støjer og det betyder CO2-forurening, siger formanden for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget i Fanø Kommune, Christian Lorenzen (Kons.).

Pr. 1. april bliver kommunens tomgangsregulativ til virkelighed. Bilister må maksimalt holde med motoren kørende i ét minut. Det gælder også de biler, der holder i kø til færgen.

- Vi vil meget specifikt informere netop disse bilister om reglen, så de husker at slukke for deres motor, mens de venter, siger den konservative politiker.

Regler for tomgang Billund: 1 min.

Fanø: 1 min. (fra 1. april 2020)

Fredericia: 1 min.

Haderslev: 1 min.

Kolding: 1 min.

Sønderborg: 1 min.

Tønder: 1 min.

Varde: 1 min.

Vejle: 1 min.

Aabenraa: 3 min. Intet tomgangsregulativ: Hedensted

Vejen

Esbjerg Ikke oplyst: Horsens Se mere

Christian Lorenzen fortæller, at borgere har klaget over tomgangsbilister efterhånden, som der kommer stadig flere turister i biler til øen. Men det er især turistbusserne, der er blevet klaget over. Måske fordi chaufføren gerne vil holde gang i bussens aircondition og i kaffemaskinen.

- Men fremover vil vi gerne stoppe det. Vi er jo ikke ude på at slå nogen oven i hovedet med tomgangsregulativet og håber, at det er nok at informere vognmænd og bilister om, at de skal huske at slukke for motoren, inden der er gået et minut, siger udvalgsformanden.

- Hvad får man i bøde, hvis man overtræder reglen?

- Det ved vi faktisk ikke. For overtræder en bilist reglen, er det en trafikforseelse, som politiet skal tage sig af, siger Christian Lorenzen.

- I det her tilfælde altså landbetjenten på Fanø?

- Ja.

Langt de fleste syd- og sønderjyske kommuner har indført et tomgangsregulativ, som begrænser biler til maksimalt at holde stille med tændt motor i ét minut.

Reglerne fastsættes lokalt i kommunerne, og hvis man overtræder reglerne for tomgang, kan man få 500 kroner i bøde af politiet.