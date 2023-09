Strikkefest på Fanø også til næste år

- Der er kommet flere i år, end vi forventede. Det er folk fra nær og fjern. Der har også været en del tyskere, nordmænd og svenskere, fortæller Karen Wohlert, der er frivillig på Fanø Strik og fortsætter:



- Det dejlige ved denne strikkefestival er, at det skaber et fællesskab, og man er sammen om det her i byen og generelt på Fanø. Vi håber, at folk kommer også næste år.