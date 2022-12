Sådan bliver du frivillig brandmand

- Vi konstant er på udkig efter tre-fire stykker til fornyelse af styrken, fordi der hele tiden er udskiftning på grund af for eksempel flytninger, alder eller andet. Samtidig er bemandingen hos de frivillige brandværn højere end hos beredskabet af deltidsbrandmænd, for man kan nemlig aldrig vide, hvem og hvor mange, der kommer ved udrykning, fortæller Henrik Sohl, formand for Sønderjysk Frivillige Brandværn og iøvrigt selv frivillig brandmand i Broager, til TV SYD.

Det at være frivillig brandmand adskiller sig ikke fra at være for eksempel deltids brandmand. Det kræver samme uddannelse, forskellen er blot, at den frivillige brandmand ikke får penge for at smide alt, han eller hun har i hænderne, for at rykke ud til ildebrand.

Hvis man vil være frivillig brandmand, skal man udfylde en optagelsesbegæring hos Sønderjysk Frivillige Brandværn og efterfølgende aflevere den hos brandkaptajnen på sin lokale brandstation.

På hjemmesiden www.blivbrandmandnu.dk kan man læse alt om hvervet.