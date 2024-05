Claus Thaisen er den af dem, der har kastet sig over at blive kriseberedt.

Men ikke nok med, at han har sørget for sig selv og konen, der bor i huset i Uldum. Ja, så har Claus også preppet for sine børn.

Blandt andet så har hans søn i Århus fået en get-home-taske, hvor der er det mest nødvendige til at kunne tage den 65-kilometer lange rejse hjem til barndomshuset i Uldum. For her har de alle sammen aftalt af mødes, hvis krisen bryder ud.