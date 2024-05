Prepping kan ses som den ultimative livsforsikring

- Selvom man kunne sige, at det er helt fuldstændig urealistisk, at du på samme tid både får brændt dit hus ned og stjålet din bil, så er det i teorien er det ikke muligt. Og for prepperne giver det en følelse af sikkerhed, siger Ziggie Mai Vesterlund, der er direktør og psykotraumatolog hos KANT PSYK.

For selvom det for mange kan virke voldsomt eller til tider fjollet at opbygge et stort lager af mad og overlevelsesgrej, så er det på mange måder det samme vi alle sammen gør, når vi køber forsikringer, der dækker os fra top til tå.

- Nogle lever fint med ikke at have en forsikring, andre skal have den helt dyre udgave, og det kan der være forskellige forklaringer på.