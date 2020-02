30 tip til politiet om formodet drabsmand på scooter

Sydøstjyllands Politi efterlyste tirsdag eftermiddag oplysninger fra borgerne om en sortklædt mand på en sort scooter og med en karakteristisk sort styrthjelm. Politiet mistænker ham for at være gerningsmanden til drabet på den 24-årige mand i Fredericia.

Læs også Politichef: Visitations-zoner skal stresse de kriminelle grupper efter skuddrab

Sydøstjyllands Politi har modtaget omkring 30 henvendelser, som der nu gennemgås og efterforskes på baggrund af.

Henvendelserne favner bredt, og at flere af henvendelserne specifikt drejer sig om scooteren, som flere har set køre rundt i Fredericia før gerningstidspunktet.

- Vi opfordrer fortsat borgere til at henvende sig til os via 1-1-4, hvis de genkender personen på scooteren eller har andre oplysninger i sagen. Det er meget vigtigt for os, understreger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi.

Visitationszoner i Fredericia På baggrund af skudepisoden i Fredericia har Sydøstjyllands Politi valgt at oprette visitations-zoner i Fredericia. Visitations-zonerne oprettes i forebyggende øjemed, og de gælder fra den 25. februar 2020 kl. 13.00 til og med den 25. marts 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke opgørelser af, hvor mange der konkret er blevet visiteret siden oprettelsen af visitationszonerne, og om der er beslaglagt våben.