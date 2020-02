Politichef: Visitations-zoner skal stresse de kriminelle grupper efter skuddrab

- Omstændighederne ved drabet er meget usædvanlige for både Fredericia og resten politikredsen, siger politiinspektør Michael Weiss, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Tirsdag eftermiddag oprettede Sydøstjyllands Politi to visitations-zoner i Fredericia, da politiet vurderer, at drabet på en 24-årig mand i Korskærparken mandag udspringer af et modsætningsforhold mellem forskellige persongrupper i Fredericia.

- Omstændighederne ved drabet er meget usædvanlige for både Fredericia og resten politikredsen. Visitations-zonerne skal skabe tryghed for lovlydige borgere og stresse de kriminelle grupper i byen, siger politiinspektør Michael Weiss, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Visitationszonerne omfatter afgrænsede områder i henholdsvis den centrale del af Fredericia by samt i Korskærparken i Fredericia.

Sydøstjyllands Politi mener, at drabet udspringer af en konflikt mellem to grupper i Fredericia. Den dræbte er en del af en gruppe af unge mænd med anden etnisk oprindelse, der er bosiddende i Korskærparken.

11 personer har været anholdt i det første døgn efter drabet - men alle er løsladt igen.

I går eftermiddag fastslog Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, at det var en sortklædt mand på en sort knallert og med en karakteristisk sort styrthjelm, der mandag eftermiddag skød og dræbte den 24-årige mand i Fredericia.

