Her flygter mistænkt efter skuddrab

Sydøstjyllands Politi vurderer, at drabet udspringer af en konflikt mellem to grupper i Fredericia.

Den dræbte er en del af en gruppe af unge mænd med anden etnisk oprindelse, der er bosiddende i Korskærparken.

Drabet i Korskærparken og igangværende konflikter betyder, at politiet vurderer, at der er risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne.

De to sidste anholdte fra mandagens indsats vil blive løsladt i løbet af eftermiddagen. Sigtelserne imod dem opretholdes, men Sydøstjyllands Politi ønsker ikke i dag at oplyse indholdet af sigtelserne. Dermed er alle 11 hidtil anholdte løsladt.

Sydøstjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde yderligere beviser i sagen, som kan føre til identifikation af gerningsmanden.

• Så du i går – eller i dagene forud manden med styrthjelmen i og eller omkring Korskærparken eller andre steder iFredericia

• Så du måske scooteren parkeret med styrthjelmen? Hvor?

• Ved du i forvejen, hvem der har en sådan styrthjelm eller scooter?

• Ved du, hvor hjelmen og/eller scooteren er nu?

Styrthjelmen beskrives således:

Sort/hvid karakteristisk styrthjelm med åbent visir. Hjelmen er sort i siderne, og med hvid lodret stribe i midten, hvidt vandret logo/skrift på siden af hjelmen.

Scooteren beskrives således:

Sort scooter med tændt baglys på gerningstidspunktet, to sidespejle og muligt sort/hvid fælg på forhjul

Manden beskrives således:

Iført sorte bukser med hvide ”markeringer” lige under knæet. Sort jakke med hvide ”markeringer” ved albuen. Sorte sko med hvid sål og hvidt logo, formentlig Nike, på siden. Iført sort/hvid karakteristisk styrthjelm med åbent visir.

Ring til Sydøstjyllands Politi på 114, hvis du har oplysninger.