Borgmester træder tilbage ved ekstraordinært byrådsmøde

Udover skiftet på borgmesterposten skulle Wrists stedfortræder, Anette Hyre-Jensen, indsættes som menigt byrådsmedlem.

Christian Bro havde varme ord til den afgående borgmester og et stærkt ønske til byrådet.

– Det er vigtigt med bredt samarbejde. Ikke kun i byrådet, men også med vores erhvervsliv, fortæller Christian Bro til mødet ifølge Fredericia Dagblad.

Desuden frigøres Christian Bros udvalgsposter som medlem af økonomi- og erhvervsudvalget og bosætnings- og turismeudvalget samt formandsposten for teknisk udvalg.

Steen Wrist overtager et nyt job som forstander på kursus- og konferencecenteret Laugesens Have A/S, hvor han tiltræder 1. maj.