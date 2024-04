Exit ærgrer byrådsmedlemmer i Fredericia

Susanne Eilersen deler samme bekymring, selvom hun har fuld forståelse for jobskiftet.

- For kommunens skyld havde jeg håbet, at han havde siddet perioden ud. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været en turbulent periode igennem, og at byen måske også har brug for lidt ro og stabilitet, siger hun.

Vi skal drive politik og komme videre



Christian Bro står nu til at overtage borgmesterkæden i Fredericia. Han blev i marts valgt som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet forud for det kommende kommunalvalg i 2025.