Her drejer direktør-svingdøren hurtigere end i andre kommuner

Ifølge kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch fører de hyppige udskiftninger en række problemer med sig.

- Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt med så meget turbulens. Det er ikke blot nogle store udgifter, hvor man også må spørge, om det er rimeligt at aftale så store godtgørelser. Samtidig skaber det uro, når hele tiden skiftes ud, og det går både ud over den daglige drift og forsøg på at skabe udvikling, siger Roger Buch.