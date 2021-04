Tidligere kommunaldirektør skulle kun overbevise tre - nu skal mulige afløsere gennem længere ansættelsesproces

Større ansættelsesudvalg

Af mødereferatet fremgår det, at der både er sat krav om antal kandidater samt nedsat et større ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af minimum syv medlemmer: Borgmesteren, Økonomiudvalgets medlemmer (der dog kan vælge at sende en enkelt repræsentant), en repræsentant fra direktionen og en eller to fra koncernledelsen, to personer fra medarbejderudvalget samt en medarbejderrepræsentant med "nær betjening af kommunaldirektøren".

Derudover er det vedtaget, at der som minimum skal indkaldes fem kandidater til første jobsamtale.