Kommunens topchefer har stadig gang i svingdøren

Hun mener, at Fredericia Kommune er en god arbejdsplads. Men hun opfordrer til, at økonomiudvalget i højere grad skal spørge chefer, hvorfor de vælger andre græsgange. Desuden mener hun, at der skal kigges mere på arbejdsmiljøet.



Nyt blod

Den konservative gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen, vil også have fokus på området.

- Vi er kendt i Fredericia for at udvikle rigtig dygtige medarbejdere, og der er ikke noget unaturligt i, at nogle af dem søger attraktive job i andre kommuner. Der er også noget godt i at få nyt blod ind i ledelsen, men det skal selvfølgelig ikke være for ofte og for mange, mener han.

- Så vi vil arbejde mere med fastholdelse af medarbejdere, og vi har sat en ny retning for kommunen. Det har ikke altid været let at være offentlig ansat i Fredericia, men vi har lagt Jacob Bjerregaard-æraen bag os, siger Tommy Rachlitz Nielsen.