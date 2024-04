Kommende borgmester fornemmede, at noget var under opsejling

Den næste borgmester i Fredericia hedder efter alt at dømme Christian Bro (S). Det står klart, efter at Fredericias nuværende nuværende borgmester Steen Wrist (S) tidligere i dag annoncerede, at han stopper som borgmester ved månedens udgang. Det sker fordi, han har fået job som forstander på kursus- og konferencecenteret Laugesens Have A/S, hvor han tiltræder 1. maj.

Senere i dag holder Socialdemokratiet i Fredericia et gruppemøde, hvor partiet vælger, hvem det indstiller som byens næste borgmester. Det bliver forventeligt Christian Bro, som dermed også forventeligt får posten, når byrådet på tirsdag skal vælge den næste borgmester på et ekstraordinært byrådsmøde. På mødet vil Steen Wrist vil anmode om at træde ud af byrådet.

- Jeg har godt kunne fornemme på Steen Wrist i et stykke tid, at der måske var et eller andet under opsejling, siger Christian Bro.

Steen Wrist har tidligere meldt ud, at han ville trække sig som borgmester valgperiodens udløb. Christian Bro kan dog godt forstå, at borgmesteren nu har valgt at trække sig før tid, når man tager den stilling, han har fået, i betragtning.

- Det er sådan en stilling, der bliver slået op med 30 års mellemrum, siger Christian Bro.

Laugesens Have har rødder tilbage til 1920érne og var tidligere ejet af Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund.

- Man bliver en kulturinstitution, når man er formand for sådan en skole. Jeg er virkelig glad på hans vegne, siger Christian Bro.

Det ekstraordinære byrådsmøde foregår tidligt tirsdag morgen, for umiddelbart bagefter starter arbejdet med at lave næste års budget, når byrådet samles til budgetseminar.



- Jeg får ikke meget tid til lige at sætte mig tilbage og glide ind i det. Det kan man roligt sige, siger Christian Bro.



Økonomi kommer da også til at fylde en del, når Christian Bro forventeligt sætter sig i borgmesterstolen.

- Vi er udfordrede landet over på den kommunale økonomi med de opgaver, vi løser. Det kan godt være, at det lyder kedeligt og meget lidt visionært, men hvis ikke vi har styr på det, så er visioner ligegyldige, for så kommer vi aldrig i nærheden af at kunne udleve dem, siger han.