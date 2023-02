DM med 50.000 besøgende begynder i dag

De 280 dygtigste elever fra alle landets erhvervsskoler mødes for at dyste om titlen som Danmarks bedste inden for 45 fagdiscipliner, når DM i Skills - det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne - finder sted i Messe C i Fredericia fra i dag 2. februar til og med lørdag 4. februar.