Fæstningsby får nyt stenrev

Det nye rev består af 40 kubikmeter sten, der er samlet ind af landmænd og borgere i kommunen. Det kommer til at ligge lige ud for Østerstrand, og der bliver adgang både for flora og fauna, mennesker, dyr og planter.

- Vi laver det her stenrev, fordi der er blevet fjernet rigtig mange sten fra de danske farvande igennem tiderne til at bygge havne, moler og så videre. Nu lægger vi sten ud igen som et naturgenopretningsprojekt, fordi det giver levesteder, føde og skjul for muslinger, tang, bunddyr og fisk, fortæller Tobias Bendixen, miljømedarbejder i Fredericia Kommune.



Det er også meningen, at gæsterne på stranden skal have mulighed for at se, hvordan det skrider frem med naturgenopretningen.

- Det er et snorkelrev, hvor man kan snorkle, dykke på revet og blive oplyst om, hvordan vi skaber et levested for fisk og bunddyr. Så det er også noget, der er med til at inddrage folk i det arbejde, vi har i gang i Naturpark Lillebælt og kommunen, fortæller Tobias Bendixen.