Fredericia får sit første rev - og det helt tæt på stranden

- Det giver de her hulrum, hvor fisk kan søge ind, for eksempel torsk, og alle fisk kan søge ind og søge skjul derinde. Så det er både et føde- og skjulested. Så selvfølgelig tiltrækker man fisk fra andre områder, men det gør også, at de ligesom har et sted at yngle, lyder det fra Tobias Bendixen.

Og håbet er lysegrønt som nyplantet ålegræs.

- Vi håber på, at det vil give mere liv over tid, og selvfølgelig skal der gøres ting på andre steder også. Både på land og til vands, siger Tobias Bendixen fra Fredericia Kommune.