Forfatter med førerhund til bogmesse for blinde

Bogmessen bliver holdt på Dansk Blindesamfunds egen kursus-ejendom, Fuglsangcentret i Fredericia. Der er ni blinde forfattere på plakaten, og en seende. Både blinde og seende er inviterede.

Forfatternes temaer spænder vidt, krimier, familie-sagaer og selvfølgelig om det, der binder dem sammen, deres livsituation.

En af forfatterne er Lotte Tobiasen, der både sidder i kørestol og er blind. Bogen er en beretning om hendes liv set gennem hendes servicehund, Hollys, øjne.

- Jeg tror, at den kan læses af andre mennesker, som har synshandicap og måske være med til at skabe noget genkendelse og noget. En følelse af, at man ikke er alene, fortæller Lotte Tobiasen.