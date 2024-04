Forsvarets samlinger ser frem mod markeringen af NATOs jubilæum

For generalmajoren er det en vigtig markering af forsvarsalliancen, der foregår i weekenden.

- Det betyder rigtig meget. Jeg har været i forsvaret i 40 år, og NATO er vores fælles garant, vores fælles forsikringspræmie. Jeg har gjort tjeneste i NATO ad flere omgange i udlandet, og det store internationale broderskab af professionelle soldater holder livet igennem, siger han.

Den telegrafhistoriske samling, som er nogle af de mange, der stiller klar med et kig ind i forsvaret fra fredag, er også et sted, hvor de mange veteraner kan finde en fælles interesse og hjælpe hinanden.

- Dét, at leve i forsvaret, er en livsstil. Når man bliver pensioneret, så har man mulighed for at kunne videreføre den livsstil, hvis man har lyst. Og så giver det mig også mulighed for at gøre noget for de af regimentets kammerater, som havde det værst efter missionerne. Nogle af dem er faktisk ansat hos os i dag som flexmedarbejdere, hvilket vi er rigtig glade for, siger Ib Johannes Bager.

Totalforsvarsmessen åbner fredag klokken 9 og slutter søndag klokken 16.