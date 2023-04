Men et enig byråd stemte for at fyre direktøren efter blot en måned. Han fik knap 1,5 millioner kroner med sig i fratrædelsesgodtgørelse - også kaldet gyldent håndtryk.

I et opslag på LinkedIn skriver Michael Maaløe, at ansættelsen er "den korteste jeg nogensinde har prøvet".

- Det er med stor ærgrelse, jeg fik beskeden om, at byrådet ønskede at stoppe vores samarbejde, skriver Maaløe.