Jacob Bjerregaard trækker sig som borgmester

Der skal findes en ny borgmester i Fredericia, efter den nuværende Jacob Bjerregaard, Socialdemokratiet, tirsdag eftermiddag meddelte, at han trækker sig som borgmester.

- Jeg synes, tiden er inde til at give posten videre, selvom det er vemodigt, siger han.

I et facebook-opslag skriver han, at han fra februar 2021 tiltræder en stilling som director i kommunikationsbureauet Advice, hvor han får særligt ansvar for bæredygtighed og grønomstilling.

- Jeg brænder for bæredygtighed og grøn omstilling, og derfor kunne jeg ikke sige nej til den stilling, siger Jacob Bjerregaard, som har været borgmester i Fredericia siden januar 2014.

I 2011 blev den nuværende borgmester valgt ind i Folketinget, hvor han blev udnævnt til udlændinge- og integrationsordfører i Socialdemokratiet.

To år senere skiftede han Folketinget ud med kommunalpolitik, da han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune ved kommunalvalget i 2013.