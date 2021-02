Jordskred påvirker togtrafikken

Natten til torsdag er der sket et jordskred mellem Aarhus H og Skanderborg, og derfor kører der torsdag morgen og formiddag frem til klokken 12.00 færre tog på strækningen mellem Aarhus H og Fredericia.

Det skyldes, at det på grund af jordskredet kun er muligt at holde det ene spor på strækningen åbent.

Det oplyser DSB torsdag morgen.

- Vi har derfor kun et enkelt spor at køre i på strækningen. Så der kører ingen regionaltog mellem de to stationer, skriver de på deres hjemmeside.

Ifølge DSB's pressevagt, så er jordskredet sket ved Hørning, og det går både ud over Arrivas og DSB's regionaltog på strækningen.

Grunden til, at man har lavet denne prioritering skyldes ifølge pressevagten, at der er flere passagere i InterCity-togene og InterCityLyn-togene, og derfor har man prioriteret at lade dem køre i det ene spor, som er åbent frem for regionaltogene.

DSB kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse ydereligere i forhold til, hvad jordskredet skyldes og henviser til Banedanmark.