Millioninvestering til innovativ terminal på Fredericia Havn

Investeringerne skal effektivere, digitalisere og gøre terminalen CO2-neutral i 2030.

Regional betydning

Fredericia Shipping A/S og ADP A/S forventer, at selskabet Fredericia Container Terminal A/S vil understøtte den lokale vækst og jobskabelse i Fredericia, Region Syddanmark og resten af Danmark de næste mange år.

- Det nye selskab styrker Fredericia Havns betydning lokalt og bidrager til at fastholde lokal arbejdskraft på havnen, der kan sikre vækst mange år frem. Den innovative terminal kan skabe grønne kombinerede transportløsninger, som bliver en gevinst for klimapåvirkningen, siger Steen Wrist, borgmester i Fredericia og næstformand i ADPs bestyrelse.