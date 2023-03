Fremover vil Fredericia Havn larme og forurene mindre

Fremover bliver der mindre støj og mindre CO2-udledning fra skibene i Fredericia Havn.



Havneselskabet for Fredericia Havn har fået otte millioner til at bygge et landstrømanlæg, så skibene kan få strøm fra havnen i stedet for at ligge i tomgang.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Pengene kommer fra den havnepulje, der blev aftalt som en del af Infrastrukturplan 2035.

- Fredericia Havn er et infrastruktur-knudepunkt for erhvervslivet i hele Trekantområdet, så det er afgørende, at der investeres i havnen, så nødvendige og grønne opgraderinger kan gennemføres. Med tiltaget reducerer vi både CO2-udledningen og støjgener for havnen, så projektet gavner både naboerne, klimaet og erhvervslivet, udtaler politisk ordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen til Fredericia Dagblad.