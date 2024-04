Musicalteater kommer på finansloven

Det sker som følge af, at teatret er blevet omfattet af scenekunstens paragraf fem.



Det skriver Have Kommunikation på vegne af teatret i en pressemeddelelse.

Pladsen på finansloven betyder, at Fredericia Musicalteater årligt vil modtage 9,8 millioner kroner i tilskud fra staten.

Ifølge teaterdirektør Thomas Bay skaber det et afgørende økonomisk og mentalt råderum for teatret.

- Det er naturligvis en kæmpestor lettelse. Men det er frem for alt en vaskeægte sejrsfølelse, fordi vi, medarbejdere, ledelse og bestyrelse, så målrettet har kæmpet for lige præcis en sådan udnævnelse. Det skaber et afgørende økonomisk og mentalt råderum for teatret, og det bliver derfor lidt sjovere for os alle sammen at gå på arbejde fra nu af – og det er vi overbeviste om også vil komme både publikum og resten af det danske musicallandskab til gode, siger teaterdirektøren.