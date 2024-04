Vadehavscenter efterlyser midler, mens museer får flere penge

Ifølge direktøren for Vadehavscenteret er en bedre økonomi vigtigt for mange af VPAC'erne, da centrene er omkostningsfulde at køre.



- Et større tilskud fra regeringen ville betyde himmel og hav til forskel. Vi ville kunne få flere skoler på besøg og sikre, at turisterne har et alternativ til stranden, siger Klaus Melbye.

I dag er der 15 videnspædagogiske aktivitetscentre i landet, som for eksempel tæller Vadehavscenteret, Historiecenter Dybbøl Banke og Ribe Vikingecenter. Centrene er på finansloven og kan årligt søge tilskud til hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under undervisningsministeriet.