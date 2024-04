Det har partiets medlemmer netop afgjort på et ekstraordinært årsmøde tirsdag aften i Fredericia Idrætscenter. Her har 172 af de 185 delegerede stemt for, at partiet fortsat skal eksistere.

Det tidligere DF-folketingsmedlem Martin Henriksen og den mere ukendte Daniel Fischer fra Sydfyn er kandidater til formandsposten.

Senere på aftenen stemmer de delegerede om, hvem der skal være ny formand for Nye Borgerlige.