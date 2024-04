Tilbage til Fredericia: Nye Borgerlige er klar til fest, men det kan ende som en fuser

- Nogle politikere skiftede meget hurtigt til andre partier, fordi de var bekymrede for, om de kan blive genvalgt. Jeg tænker, at man skylder de vælgere, som har stemt på én, at man lige trækker vejret og afventer situationen lidt. Og jeg tror, vi kan rejse os med Martin Henriksen som ny formand, siger Eva With.

Henriksen og karisma

Esben Schjørring er derimod ikke overbevist om, at Martin Henriksen har gennemslagskraft nok som formand.

- Partier på højrefløjen har tit haft karismatiske ledere. Tænk bare på Glistrup, Pia Kjærsgaard, Støjberg, Messerschmidt og Vermund. Nu er Martin Henriksen favorit til at blive formand, og han er ikke så karismatisk, siger Esben Schjørring.

Men Bo Kleis Christensen forventer, at tirsdag aften i Fredericia bliver festlig og fornøjelig.

- Ingen andre partier har vores kombination af stram udlændingepolitik og stram økonomisk politik. Det ændrer formandsskiftet ikke på, så det bliver en fest og en ny start, siger Bo Kleis Christensen.