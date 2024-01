Hård kritik af Vermund: Lokalformænd nægter at opløse partiet

- Jeg er meget skuffet over, at Pernille Vermund skrider få måneder efter, hun stod på landsmødet og lovede at arbejde videre. Vi lukker ikke afdelingen med mindre, vi bliver tvunget til det. Ellers efterlader vi et tomrum for mange vælgere. Dem vil vi ikke svigte, så vi fortsætter, vi skal bare finde ud af hvordan, siger Hans Harald Uerkvitz.



Nye Borgerliges hovedbestyrelse holder møde 27. januar for at planlægge en opløsning. Partiet er lukket, hvis mindst to tredjedele af deltagerne på to generalforsamlinger stemmer for.

Mellem to valg

Slaget er ikke tabt, siger Bent Troelsen, som er formand for Fredericiakredsen.

- Vi står mellem to valg, og der er en god chance for, at Nye Borgerlige kan fortsætte. Jeg er meget ked af, at Vermund smider tøjlerne efter at have lovet noget andet. Hun er godt nok partistifter, men vi er mange, som har lagt vores tid i partiet, og det glemmer hun, siger Bent Troelsen.



Det er afgørende, hvem som står i spidsen, siger Jonas Christensen, der er formand for Hedenstedkredsen.

- Vermunds udmelding kom bag på de fleste, og i vores lokalafdeling ved vi endnu ikke, hvad vi gør. Vi ser tiden an, også for at se, hvem som vil stille sig i spidsen for Nye Borgerlige, og hvordan politikken så bliver, siger Jonas Christensen.