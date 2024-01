Byrådsmedlemmer i chok over partiopløsning

Også Benny Bonde tager den med ro den kommende tid. Han oplyser, at han skeler til Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

- Inger Støjberg tiltaler mig, men det er ikke sikkert, hun vil have mig, siger han.



Eva With fra byrådet i Vejle vil modsat sine to snart forhenværende partifæller ikke være uden et parti resten af valgperioden.

- Jeg skal simpelthen tage tre skridt tilbage og tage en dyb indånding. Jeg er nødt til at tænke over, hvad der skal ske, men jeg har ikke lyst til at være løsgænger, men jeg ved ikke, hvilket det bliver, siger hun.