Opfinder mener at have knækket koden til uudtømmelig energikilde

Op ad bakke at få danske investorer i tale

At gå fra en lys ide om at benytte bølgernes kraft til til at lave energi af en november aften i 2006 på en efterårsmørk lystbådehavn, til rent faktisk at kunne lave et bølgebryderanlæg, som kan lave strømmen, har været lang, op ad bakke og ikke mindst dyr.



Omkring 65 millioner kroner har Tommy Larsen indtil nu investeret i projektet. Lang de fleste af pengene kommer fra egne lommer. Omkring 21 millioner kroner er af Public Service Obligations-midler, som staten frem til 2021 opkrævede af alle el-forbrugere.

Men selvom der er brugt offentlige danske kroner til udvikling af Weptos bølgeenergianlæg, så er der ifølge Tommy Larsen lang vej til danske investorer.

- Vi er dér nu, at vi regner med, at det bliver i udlandet, at de første 1 megawatt-anlæg kommer til at ligge. Som det ser ud nu, er det i det Indiske Ocean, og det bliver med investorer fra Indien og Taiwan, som vi håber at kunne lave kontakter med seneste inden udgangen af 2023.