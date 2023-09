Familie stod op til frygteligt syn - få meter fra stuehuset lå døde får

- Det er meget svært at lave fåreavl, når der er ulve i det antal på spil. Får kan ikke trives i en stald, og jeg tænker, at 29 ulve, som næste år er endnu flere, måske er for mange, lyder det fra Niels Christian Jensen.



Det er ikke bekræftet, om det er et ulveangreb, der har slået de syv får ihjel og såret et endnu ukendt antal. Men når DNA-testene har været gennem laboratoriet, vil vi formodentlig få svar på, om det er et ulve eller et andet dyr, der står bag angrebet hos familien Schjødt Tang.