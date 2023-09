Esbjerg henter stort talent – aftalen er historisk

- Luciana er et stort talent, ja, et kæmpetalent, men hun er langt væk hjemmefra. Vi skal ud over at gøre alt for at forløse hendes håndboldmæssige potentiale få hende til at føle sig godt tilpas og integrere hende i vores kultur, siger cheftræner Jesper Jensen.

Afløser for skadet Tranborg

'Lucy', som hun vil blive kaldt i Esbjerg, er hentet til det vestjyske, fordi Mette Tranborg inden sæsonen blev ramt af en korsbåndsskade og ventes ude i lang tid.

- Vi har mistet en af verdens vigtigste håndboldspillere med en skade, og Luciana minder mere om Mette end vores anden højre back, Nora Mørk. Nu skal vi have gjort hende til et langtidsholdbart projekt, og jeg håber, at hun ved juletid kan begynde at tage over på banen, siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.

Luciana Resende Rebelo gjorde sig i den grad bemærket ved U19-EM i sommer. I Portugals semifinale mod Danmark scorede hun hele 14 mål – de første 9 mål i løbet af kampens første 18 minutter.

Jesper Jensens afløser i Esbjerg til sommer, svenske Tomas Axnér, så Rebelo i aktion i Rumænien, da Sverige var i gruppe med Portugal. Og Axnér kunne lide, hvad han så fra den 187 centimeter høje portugiser.