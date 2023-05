Sensationel kamp giver selvtillid, men Bent Nyegaard står fast på sin favorit

For Martin Bisgaard var oplevelsen i går også udover det sædvanlige.

- Det var en helt vild ud af kroppen oplevelse. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er lige før, det tangerer alle de andre kampe, vi har spillet, siger Martin Bisgaard.

At kampen på søndag er på udebane, generer ikke Martin Bisgaard.

- Det er altid sjovt at spille i Aalborg. Vi er så heldige, at med de 300-400 mennesker, vi regner med at have med, så har vi en halv hjemmebane. Det har jeg det o.k. med, siger han.

Bent Nyegaard er imponeret, men...

Stemningen i hallen i Fredericia imponerede også TV2s håndboldekspert, Bent Nyegaard.

- Det var en stor kamp. Den hal i Fredericia kan noget. Den stemning, der var i går, ja, man bliver næsten nødt til at sige, at det minder om Balkanstemning, siger Bent Nyegaard, der har været til flere håndboldkampe end de fleste.