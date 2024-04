Søn sigtet for drabsforsøg på sin mor varetægtsfængsles

Det skriver Sydøstjyllands Politi på X.



Drabsforsøget fandt sted mandag eftermiddag, hvor manden ifølge politiets sigtelse skulle have hældt brandbar væske over sig selv og sin 53-årige mor, inden han forsøgte at antænde væsken.

Forinden, at manden overhældte sig selv og sin mor med brandbar væske, skulle han ifølge politiets vagtchef også have taget kvælertag på kvinden.

Efterfølgende blev manden anholdt og tirsdag klokken 10.00 blev han fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved retten i Kolding.

Kvinden er nu uden for livsfare. Både kvinden og manden er fra Fredericia.